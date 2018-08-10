Стало відомо, скільки "Укрзалізниця" заробляє на поїздах до Росії

«Укрзалізниця» за перше півріччя заробила 177,6 млн грн за рахунок курсування поїздів в/з Російської Федерації. Найприбутковішим став поїзд Київ - Москва.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» за січень-червень 2018 року заробила 177,580 млн грн за рахунок курсування поїздів до/з Російської Федерації.

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Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", майже 63 млн грн компанія отримала від курсування поїзда № 6/5 Київ - Москва, на другому місці поїзд № 74/73 Львів - Москва з фінансовим результатом понад 38 млн грн.

Зазначається, що з позитивним фінансовим результатом також курсують поїзди Дніпро - Москва, Харків - Москва, Харків - Санкт Петербург, Одеса - Москва, Миколаїв - Москва.

Також у прес-службі зазначили, що за 6 місяців 2018 року у сполученні Україна - Російська Федерація перевезено 358,9 тис. пасажирів, що на 17,1% менше за відповідний показник минулого року.

«За 2017 рік у напрямку Україна - Російська Федерація було перевезено 900 тис. пасажирів. У 2017 році кількість перевезених пасажирів у сполученні Україна - Російська Федерація порівняно з 2013 роком зменшилася більш як у 5 разів, і зазначена тенденція зниження пасажиропотоку продовжує зберігатися», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом у графіку пасажирських поїздів на 2017/2018 рік перевезення між Україною та Російською Федерацією забезпечуються курсуванням 8 пар поїздів: № 6/5 Київ - Москва, з групою вагонів Чернігів - Москва; № 20/19 Харків - Москва з групою вагонів Полтава - Москва; № 24/23 Одеса - Москва; № 54/144-53/143 Київ, Харків - Санкт-Петербург з безпересадним вагоном Дніпро - Санкт-Петербург; № 56/55 Хмельницький - Москва з групою вагонів Жмеринка - Москва; № 62/61 Миколаїв - Москва з групою вагонів Херсон - Москва; № 74/73 Львів - Москва з групою вагонів Ковель - Москва; № 74/73 Кривий Ріг - Москва з групою вагонів Дніпро - Москва.

При цьому проїзні документи на поїзди у сполученні Україна - Російська Федерація продаються без знижок, які, наприклад, діють в інших міжнародних напрямках.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України розглядає питання закриття залізничного сполучення з Російською Федерацією, але останнє слово залишається за Радою національної безпеки і оборони України і Кабміном. Авіасполучення між Україною і Росією було припинено в жовтні 2015 року.