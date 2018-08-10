Американська General Electric знайшла депо для обслуговування локомотивів в Україні

Експерти General Electric рекомендували «Укрзалізниці» зробити Мелітопольське локомотивне депо основною базою сервісного обслуговування локомотивів GE.

Експерти General Electric рекомендували менеджменту «Укрзалізниці» зробити Мелітопольське локомотивне депо регіонального філіалу «Придніпровська залізниця» основною базою для сервісного обслуговування локомотивів GE.

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Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", такі висновки зробили представники компанії General Electric - регіональний директор з сервісу Павло Семикопенко та регіональний директор з якості Газіз Іскаков під час візиту до Мелітопольського локомотивного депо.

Зокрема, згідно з повідомленням, представники компанії General Electric вважають, що Мелітопольське локомотивне депо максимально відповідає вимогам компанії до центру з обслуговування побудованих для України тепловозів серії ТЕ33АС «Тризуб».

Відзначається, що закордонні експерти оглянули виробничі приміщення депо: основні цехи та дільниці, складські та лабораторні приміщення. Вони ознайомилися з технічним оснащенням і можливостями структурного підрозділу, його кадровим потенціалом.

Також обговорили ряд питань, які потребують вирішення: виділення окремих складських та офісних приміщень, визначення кількості персоналу, необхідного для проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування тягового рухомого складу, навчання працівників, деталі матеріально-технічного забезпечення тощо.

«У депо є прекрасна база. Добре оснащена. Збережено кваліфікований персонал. Скрізь чисто. Приміщення не нові, але ми побачили, що тут порядок і їх ремонтують», - цитує прес-служба Семикопенка.

За словами регіонального директора з якості Газіза Іскакова, технічна експертиза показала, що в депо досить високий рівень механізації і автоматизації виробничих процесів.

«Проблем з освоєнням ремонту і технічного обслуговування локомотивів нового покоління, впевнений, не виникне. Тим більше, що компанія належним чином підготує фахівців і буде постійно відслідковувати їх поточну кваліфікацію», - цитує прес-служба Іскакова.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомив, що перший тепловоз ТЕ33АС General Electric для України відправився з Пенсільванського заводу GE Transportation (США).

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Україна розраховує восени ввести в експлуатацію перші локомотиви ТЕ33АС американської компанії General Electric.

Раніше «Укрзалізниця» підписала з американською компаній General Electric рамкову угоду про постачання "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 млрд дол.

В рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на постачання в кінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.

Ціна покупки 30 локомотивів General Electric акціонерної держкомпанією «Укрзалізниця» становить 4,68 млн дол. за одиницю.