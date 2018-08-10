В порту Херсона затримали підсанкційне російське судно

Він зазначив, що судно зайшло 10 серпня в Херсонський морський торговельний порт.

В порту Херсона співробітники СБУ виявили російське судно «Механік Погодін», яке має відношення до підсанкційної компанії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник президента в АР Крим Борис Бабин.

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«Співробітниками ГУ СБУ в АРК наразі виявлено та задокументовано судно "Mekhanik Pogodin" IMO 9598397 під прапором РФ, що перебуває у володінні російської компанії, яка, в свою чергу, є в санкційному списку РНБО України», – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що судно зайшло 10 серпня в Херсонський морський торговельний порт. «Упевнений, що вийде з цього порту воно не скоро. Упевнений також, що на цей раз справу нікому розвалити не вдастся. Оскільки санкційні питання та КПК речі різні - беремо справу на неухильний контроль в межах повноважень. Питання постачання нафтопродуктів суднами під прапором РФ внутрішніми водними шляхами та пов'язаних ризиків Представництво підіймало на найвищому рівні, так само як й інтенсифікацію контролю за санкційними режимами у сфері судноплавства», – зазначив Бабин.