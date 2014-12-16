Аеропорти Харкова та Дніпропетровська відновили роботу

Як йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті харківського аеропорту, "з 16.12.2014 Міжнародний аеропорт «Харків» в повному обсязі відновив роботу по обслуговуванню пасажирів і авіарейсів у відповідності з розкладом".

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Однак на онлайн-табло харківського аеропорту значаться як скасовані рейси Харків-Москва (Шереметьєво) в 2:50, Харків-Київ (Бориспіль) в 7:00, Харків-Москва (Шереметьєво) в 9:45 і 2 рейси з московського аеропорту Шереметьєво в 1:15 і 8:55. При цьому згідно онлайн-табло аеропорту, в 12.55 очікується прибуття рейсу PS 7012 з Шарм-еш-Шейху.

При цьому, згідно з даними онлайн-табло аеропорту Дніпропетровська, найближчим часом очікується відправлення п'яти рейсів, у тому числі чотирьох - у Київ. Також очікується прибуття чотирьох рейсів з Києва.

Інформацію по аеропорту Запоріжжя уточнив речник АТО Владислав Селезньов. За його словами, у запорізькому аеропорту ще тривають антитерористичні заходи.

Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба з 13 грудня до ранку 16 грудня закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя з міркувань безпеки.