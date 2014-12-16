Аеропорт Запоріжжя буде закритий до 20 грудня

Як повідомили УНІАН у керівництві КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», відповідне розпорядження напередодні ввечері отримано керівництвом підприємства від Державіаслужби України.

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«Ми отримали розпорядження, згідно з яким польоти не будуть здійснюватися до ранку суботи, 20 грудня», - повідомили в КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя».

За неофіційними даними, причина перерви в роботі аеропорту - необхідність дотримання заходів підвищеної безпеки на території КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя».

Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба з 13 грудня до ранку 16 грудня закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя з міркувань безпеки.

Аеропорти Харкова та Дніпропетровська сьогодні вранці відновили роботу . Як уточнив прес-секретар АТО Владислав Селезньов, в запорізькому аеропорту ще тривають антитерористичні заходи.