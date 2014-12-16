«Укрзалізниця» спростила процедуру укладання договорів на вантажоперевезення

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») переглянула існуючу процедуру укладання договорів з вантажовласниками на здійснення вантажних перевезень у бік її спрощення.

У прес-службі відомства УНІАН повідомили, що залізниці встановили для себе чітко визначений термін для обробки договору до двох діб, щоб підвищити якість надаваних послуг з організації вантажоперевезень для клієнтів.

«Залізничники запроваджують для себе своєрідний дедлайн - максимум через дві доби клієнт повинен отримати підписаний договір і доступ до електронної системи комунікації із залізницею (VPN-доступ до системи АС «Клієнт-УЗ» і АС «Месплан»)», - повідомили в департаменті комерційної роботи відомства.

У прес-службі з посиланням на заступника начальника департаменту комерційної роботи Анатолія Бондаря зазначили, що раніше процедура укладення договору була теж не складною, однак не було чітко встановленого часового терміну, відведеного для обробки документа з боку залізничників.

«Сама внутрішня процедура потребувала складнішого алгоритму дій. Крім того, нам необхідно було дістати згоду департаменту інформаційної безпеки на підключення клієнта до наших інформаційних систем, а тепер ми тільки інформуємо це управління з надання VPN-доступу. Значно оперативніше вирішуються й питання оформлення і видачі електронних ключів», - цитує прес-служба Бондаря.

Крім того, «Укрзалізниця» розробила новий порядок для здійснення разових вантажоперевезень взагалі без укладання договорів.

«Якщо постане необхідність у клієнта здійснити таке перевезення, то він може внести готівку на спеціальний рахунок в «Ощадбанку». Після надання платіжного доручення ми готові прийняти вантаж для перевезення», - наголосив Бондар.

Також повідомляється, що залізниці та окремі дирекції організували широку інформаційну підтримку з метою поширення серед клієнтів цього нововведення, зокрема, розмістили відповідні оголошення на сайтах залізниць, а безпосередньо в товарних конторах - інформаційні листки на дошках оголошень або в полі зору відвідувачів.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" 20 січня 2014 року відкрила контакт-центр з організації перевезень вантажів на базі Українського транспортно-логістичного центру (УТЛЦ), основне завдання якого - удосконалення процесу надання транспортних послуг для клієнтів.

ДП «УТЛЦ» використовує в своїй роботі з клієнтом принцип «єдиного вікна» - вантажовласникові достатньо звернутися в центр для укладення договору, а всі інші операції з організації перевізного процесу відбуваються дистанційно.

Залізниці України перевозять 70% вантажів від загального обсягу вантажоперевезень територією країни, тоді як у країнах Європейського Союзу цей показник становить у середньому 18%.