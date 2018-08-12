На адміністративному кордоні з Кримом припинено роботу двох пунктів пропуску

Йдеться про контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і«Чаплинка».

На адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим сьогодні, 12 серпня, було припинено роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).

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Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні в контрольному пункті «Каланчак» фіксуються перебої в оформленні транспортних засобів у зв'язку з відновленням бази даних української митниці. Пішоходи при цьому оформляються в установленому порядку», - йдеться у повідомленні.

Крім того, накопичення транспортних засобів в даний час відсутнє - перед КПВВ знаходяться близько 25 автомобілів.

В регіональному управлінні ДПСУ зазначили, що проводять заходи з перенаправлення автомобілів на інші КПВВ.

«Разом з тим, за інформацією громадян, які прямували через КПВВ «Чаплинка» навпаки, у так званому «пункті пропуску» окупантів відсутнє електроживлення (резервні джерела також у них не працюють). У зв'язку з такою обстановкою в окупантів ні транспортні засоби, ані пішоходи не пропускаються", - зазначили у відомстві.

Водночас, як наголосили прикордонники, КПВВ «Чонгар» працює в штатному режимі.