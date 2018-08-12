Пункт пропуску "Каланчак" на адмінкордоні з Кримом відновив роботу

Водночас, окупанти не пропускають ні людей, ні автомобілі навпроти "Чаплинки"

Український контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) на адмінмежі з окупованим Кримом "Каланчак" працює в штатному режимі.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України на сторінці у Facebook.

"Станом на 17:30 КПВВ "Каланчак" працює у штатному режимі. Окупанти так і не пропускають ні людей, ні автомобілів навпроти "Чаплинки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим сьогодні, 12 серпня, було припинено роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).