Пункт пропуску "Каланчак" на адмінкордоні з Кримом відновив роботу

19:48, 12 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Пункт пропуску "Каланчак" відновив роботу / фото УНІАН

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України на сторінці у Facebook.

"Станом на 17:30 КПВВ "Каланчак" працює у штатному режимі. Окупанти так і не пропускають ні людей, ні автомобілів навпроти "Чаплинки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим сьогодні, 12 серпня, було припинено роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).

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Теги: #пункт пропуску#Каланчак#адмінкордон з Кримом