У мережі висміяли фото Кримського мосту у "високий" сезон
11:28, 13 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
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На Кримському мосту - порожньо, незважаючи на розпал туристичного сезону.
У мережі з'явилися нові фото пустельного Кримського мосту, побудованого окупантами.
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Знімки опубліковані в Twitter на сторінці кримського блогера RoksolanaToday&Крим.
"Вчорашній шалений трафік з мосту. Середина серпня - високий сезон же...", - йдеться в повідомленні.
Раніше на Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку, встановили перші залізничні прольоти.
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