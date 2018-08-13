У мережі висміяли фото Кримського мосту у "високий" сезон

11:28, 13 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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У мережі з'явилися нові фото пустельного Кримського мосту, побудованого окупантами.

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Знімки опубліковані в Twitter на сторінці кримського блогера RoksolanaToday&Крим.

"Вчорашній шалений трафік з мосту. Середина серпня - високий сезон же...", - йдеться в повідомленні.

Раніше на Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку, встановили перші залізничні прольоти.

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Теги: #Крим#фото#кримський міст