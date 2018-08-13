На українських коліях з'являться нові вагони вітчизняного виробництва

Крюківський вагонзавод виграв тендер на поставку «Укрзалізниці» 54 пасажирських вагонів.

Крюківський вагонобудівний завод (Полтавська обл.) виграв тендер на поставку 54 пасажирських вагонів компанії «Укрзалізниця».

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Як сказано в повідомленні на сайті державних закупівель Prozorro, 10 серпня Крюківський вагонобудівний завод названо переможцем конкурсу з виготовлення чотирьох видів пасажирських вагонів на загальну суму 1 млрд 520 млн 626 тис. грн (очікувана вартість вагонів становила 1 млрд 520 млн 638 тис. грн ).

Крюківський вагонобудівний завод повинен поставити замовникові 21 спальний купейний вагон вартістю 588 млн 911,4 тис. грн, 20 купейних вагонів типу СВ за 550 млн 494 тис. грн, 11 купейних вагонів з купе начальника поїзда за 316 млн 661,4 тис. грн, два купейних вагони для міжнародних перевезень за 64 млн 559,4 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Крюківський вагонзавод заявляв, що «Укрзалізниця» нібито затягує підписання договору на поставку пасажирських вагонів.

У 2017 році завод поставив «Укрзалізниці» 50 пасажирських вагонів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.