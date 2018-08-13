Не менше 30 Мбіт/с: в Україні можуть встановити мінімальну швидкість інтернету

Мінекономрозвитку має намір юридично закріпити мінімальну швидкість інтернету.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір юридично закріпити мінімальну швидкість інтернету в 30 Мбіт/с, якщо для будівництва інфраструктури залучаються державні кошти.

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Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економрозвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці у Facebook.

"Змінюємо законодавство, а точніше, цілий ряд нормативних актів, щоб: провести моніторинг стану розвитку широкосмугового доступу до інтернету в Україні; юридично закріпити, що швидкість інтернету не повинна бути менш ніж 30 мегабіт/сек., якщо для розвитку інфраструктури залучаються державні кошти", - написав він.

Також Кубів зазначив, що Мінекономрозвитку має намір стимулювати залучення приватних інвестицій у розвиток широкосмугового інтернету, зокрема, для освітніх установ, установ охорони здоров'я, соціальної інфраструктури.

При цьому він повідомив, що Україна обмінюється досвідом із іншими країнами і шукає шляхи кооперації та співробітництва.

«Це, зокрема, країни-члени ЄС, Південна Корея, Японія та інші. Наприклад, Ізраїль. Там нещодавно говорив про кібербезпеку, цифровий порядок денний для України і нашу роботу з розвитку цифрової економіки», - написав Кубів.

Також перший віце-прем'єр нагадав, що нещодавно уряд підтримав ініціативу про спрощення доступу операторів телекомунікацій до інфраструктури.

«Очікуємо, що це збільшить кількість підключень до фіксованого широкосмугового доступу з 5 до 19 млн користувачів», - зазначив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), продала мобільним операторам ліцензії на 4G-зв'язок у діапазоні 2600 МГц трьом провідним операторам мобільного зв'язку - «Київстар», Vodafone і lifecell за 2,456 млрд грн.

6 березня НКРЗІ продала частоти для 4G-зв'язку в діапазоні 1800 МГц компаніям «Київстар», Vodafone і lifecell за 5,424 млрд грн.