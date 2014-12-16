«Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів на 11%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, за вказаний період експортні перевезення скоротилися на 1,2% - до 130,54 млн тонн, транзитні вантажоперевезення також скоротилися на 12,9% - до 26,65 млн тонн.

Водночас імпортні перевезення вантажів збільшилися на 4,7% - до 33,3 млн тонн, а перевезення вантажів у внутрішньому сполученні скоротилися на 19,2% - до 169,84 млн тонн.

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Залізниці країни у внутрішньому сполученні збільшили перевезення таких номенклатур вантажів: зерна - на 10,9%, автомобілів - на 189,7%, тоді як перевезення кам'яного вугілля зменшилися на 25,5%, нафти і нафтопродуктів - на 33,6%, руди залізної і марганцевої - на 14,8%, хімікатів - на 16,8%, чорних металів - на 37%.

Також повідомляється, що залізниці збільшили обсяг вантажоперевезень на експорт завдяки збільшенню перевезень нафти і нафтопродуктів на 4,6%, лісових вантажів - на 10,8%, зерна і зернових вантажів - на 18%, руди залізної і марганцевої - на 8,9%.

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Крім того, обсяги імпортних перевезень нафти і нафтопродуктів зросли на 20,6%, руди залізної і марганцевої - на 6,6%, зерна і зернових - на 50%, хімічних і мінеральних добрив - на 82%, кам'яного вугілля - на 8,4%, коксу - на 121,4%, солі - на 21,4%.

Обсяги транзитних перевезень зерна і зернових вантажів за звітний період збільшилися на 7,2%, чорних металів - на 22,1%.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України у січні-жовтні 2014 року скоротили перевезення вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9,6% - до 329,5 млн тонн.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів порівняно із 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Залізниці України перевозять 70% вантажів від загального обсягу вантажоперевезень по території країни, тоді як у країнах Європейського Союзу цей показник становить у середньому 18%.