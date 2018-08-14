Окупанти влаштовують облави на Кримському мосту

Якщо їхати з боку Краснодарського краю, то там, за словами блогера, навіть паспорти перевіряють.

На Кримському мосту поліція зупиняє автобуси, проводить огляд речей з металошукачами і перевіряє паспорти.

Кримський блогер Леонід Кузьмін розповів, що в багатьох місцевих жителів дійсно були великі очікування від "будівництва століття", передає "Обозреватель".

"Міст сприймався як якась імперія життя. Але насправді всі побачили, що Кримський міст не виправдав своїх очікувань - ціни на продукти не знизилися, так й на інші товари теж", - зазначив він.

"Тепер у людей нова ідея - будівництво залізничних колій на мосту, може, тоді стане краще", - іронізує блогер.

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Разом з тим, Кузьмін повідомив, що при виїзді та в'їзді на півострів по Кримському мосту "правоохоронці" зупиняють громадський транспорт з метою огляду особистих речей.

"Що мені розповідали знайомі, які вже перетинали Кримський міст: при в'їзді громадський транспорт зупиняється співробітниками поліції, а речі перевіряються за допомогою металошукача. Якщо є підозри, сумки розкриваються на огляд, і тільки після цього автобус може їхати далі", – розповів кримчанин.

Якщо їхати з боку Краснодарського краю, то там, за словами блогера, навіть паспорти перевіряють.

"Не як на кордоні, але наявність паспорти вимагають, також оглядають речі. Поліцію запитували, вони сказали, що це в цілях безпеки", - зазначив він.

Що стосується українців, то за його словами, ніяких особливих критеріїв немає, просто ретельніше оглядають й пробивають по базі, чи людина в якихось списках.

Як повідомляли ЗМІ, на Керченський міст і дорогу до нього Кремль витратив понад $6 млрд, але після відкриття об'єкта ціни на півострові зросли, турпотік майже не змінився, а економіка регіону продовжила своє піке.