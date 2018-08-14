Жебрівський: існує необхідність військового супроводу торговельних суден в Азовському морі

За словами екс-голови Донецької ВЦА, зараз існує необхідність військового супроводу торгівельних суден, а також звернення за допомогою до міжнародних партнерів.

Екс-голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що блокуючи Азовське море, російська сторона намагається тиснути на Україну для того, щоб отримати водопостачання до окупованого Криму.

Про це Жебрівський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Путін таким чином хоче натиснути на Україну, щоб отримати, в першу чергу, воду для Криму. Міст вони який-неякий збудували, транспорт ходить, через рік-два будуть залізничні колії, але основна проблема – це вода. І зрозуміло, що Путін спричиняє такий тиск, блокуючи Маріуполь, Бердянськ, особливо болюче б’є по Маріуполю і Донецькій області, тому що там працює завод ім. Ілліча, завод "Азовсталь", інші підприємства. Спочатку, коли будувався міст, були змушені зменшити тонажність суден, які проходять, тому що деякі судна, які йшли перед так званим Кримським мостом знімали мачту для того, щоб пройти під цим мостом. А сьогодні вони фактично зупиняють усі кораблі для того, щоб проходити", - заявив Жебрівський.

За словами екс-голови Донецької ВЦА, існує необхідність військового супроводу торгівельних суден, а також звернення за допомогою до міжнародних партнерів.

"Через це в України є проблема з приводу того, що немає у нас там військового флоту. У нас є деякі катери броньовані. Я думаю, нам потрібно звертатися до міжнародників, ті ж США на наступний фінансовий рік виділили 250 млн дол. на фінансову допомогу, я думаю, що в першу чергу ми маємо супроводжувати торгівельні судна, які йдуть у порти "Маріуполь" і "Бердянськ", нам якраз потрібні бронекатери та інша техніка, щоб забезпечити військовий супровід", - заявив Жебрівський.