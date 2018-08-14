У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

Обмеження вводяться для транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

У Києві з 10:00 до 22:00 через спеку введено обмеження руху для великовагових транспортних засобів.

Читайте такожФури на українських дорогах зважуватимуть автоматично

Як нагадали у прес-службі «Київавтодору», обмеження вводяться для транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т, коли температура повітря піднімається вище 28ºС, задля збереження дорожнього покриття.

Це зроблено відповідно до розпорядження КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».