У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

14:05, 14 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
222 0
Через спеку в столиці обмежено рух вантажівок / фото УНІАН

Читайте такожФури на українських дорогах зважуватимуть автоматично

Як нагадали у прес-службі «Київавтодору», обмеження вводяться для транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т, коли температура повітря піднімається вище 28ºС, задля збереження дорожнього покриття.

Це зроблено відповідно до розпорядження КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#вантажівка#спека#заборона на в'їзд