У Києві через спеку обмежили рух вантажівок
14:05, 14 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
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Обмеження вводяться для транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.
Через спеку в столиці обмежено рух вантажівок / фото УНІАН
У Києві з 10:00 до 22:00 через спеку введено обмеження руху для великовагових транспортних засобів.
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Як нагадали у прес-службі «Київавтодору», обмеження вводяться для транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т, коли температура повітря піднімається вище 28ºС, задля збереження дорожнього покриття.
Це зроблено відповідно до розпорядження КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».
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