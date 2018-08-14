В УЗ розповіли, скільки вагонів обладнані кондиціонерами

Тільки 1,2 тис. з 3 тис. вагонів «Укрзалізниці» обладнані кондиціонером.

З 3 тис. вагонів «Укрзалізниці», які знаходяться в експлуатації на даний момент, обладнані кондиціонером лише 1,2 тис. вагонів.

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Про це повідомив заступник директора департаменту пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан в ефірі однієї з українських радіостанцій.

«Ми розуміємо, що всім би хотілося подорожувати у вагонах з кондиціонером. На сьогоднішній день з парку вагонів, які ми підготували до літніх перевезень, а це 3 тисячі вагонів, обладнано кондиціонером 1200. Тому 1800 ще без кондиціонера», - сказав Красноштан.

Він зазначив, що у зв'язку з неможливістю оновити весь парк вагонів в «Укрзалізниці» був вибір: або забрати вагони без кондиціонера, або попередити пасажира, що у нього вагон без кондиціонера.

«Щоб ви розуміли, один пасажирський вагон коштує близько 1 мільйона доларів. Тому для оновлення 2 тисяч вагонів необхідно близько 2 мільярдів доларів. Це колосальні інвестиції, які ми зараз не можемо собі дозволити», - сказав Красноштан.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» для зручності пасажирів додала у систему онлайн-продажу квитків опцію інформування про наявність або відсутність кондиціонера в вагоні.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.