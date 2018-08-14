Подальше подорожчання логістики загрожує зупинкою багатьох промпідприємств

Глава ФМУ підкреслив, що на відміну від "Укрзалізниці" підприємства не можуть регулювати ціни на свою продукцію, вона визначається ринком.

Вартість української транспортної логістики є дуже неконкурентоспроможною. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Тут можна рахувати не лише дорогу, але і ті ставки, які діють в наших морських торговельних портах. Вони найвищі у світі на сьогодні, навіть після незначного недавнього зменшення", – сказав він.

С. Біленький також назвав важкими відносини, які сьогодні існують між бізнесом і контролюючими органами. "Стосунки важкі, що у нас є певні ризики, в тому числі корупційні, які закладають компанії судновласників. Вони знають, що якщо судно зайшло до українського порту, воно неодмінно заплатить якісь штрафні санкції. Не важливо, винувате вони чи ні. І десь близько долар на одну тонну судновласник закладає на вирішення усіх цих питань... Якщо це все скласти, логістика виходить дуже дорогою", – зазначив він.

При цьому глава ФМУ підкреслив, що на відміну від "Укрзалізниці" підприємства не можуть регулювати ціни на свою продукцію, вона визначається ринком. "Тобто, якщо у нас сьогодні ціна на залізну руду, наприклад, 65 дол./ тонну, то ми виходимо з того, що ми повинні забезпечити рентабельну роботу наших підприємств. Якщо у нас залізнична логістика цю рентабельність не дозволяє забезпечувати, ми будемо змушені закривати підприємства", – застерігає С. Біленький.

"А ще у нас є і менш маржинальні продукти. Це пісок, щебінь. Ось зараз відбувається вирівнювання класів вантажів. Тобто, якщо раніше возили щебінь за так званим пільговим тарифом залізничним транспортом, то зараз він буде коштувати, як усі інші вантажі. Куди подітися тим галузям, будівельникам, виробникам цементу, які використовують пісок, щебінь у своїй технології? Вони не зможуть взагалі користуватися залізничним транспортом", – додав він.

Глава ФМУ висловив упевненість, що в разі подальшого подорожчання транспортної логістики негативний ефект відчують всі жителі України. "Це не лише підприємці, втрачають прибуток, або підприємства, які стають нерентабельними. Це не лише експортний потенціал, від якого безпосередньо залежить валютна виручка і курс гривні, який, як ми бачимо, сьогодні і так не стоїть на місці. Це дуже пов'язані речі, і майже всі економічні суб'єкти це через якийсь період часу відчують. В тому числі це стосуватиметься можливого підвищення цін на комунальні послуги, які так чи інакше відреагують на подорожчання перевезень того ж вугілля", – підкреслив він.

Як повідомлялося, вчора керівники промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням підтримати позицію позицію провідних вітчизняних галузей промисловості щодо введення мораторію на підвищення вартості залізничних перевезень до моменту створення державного регулятора (НКРТ), а також необхідність затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення.