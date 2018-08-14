Омелян оприлюднив рейтинг пунктуальності українських та іноземних авіакомпаній (інфографіка)

Найбільш пунктуальною авіакомпанією в липні стала Alitalia, яка виконала 31 рейс, з яких 96,8% відбулися вчасно.

У липні 70,2% рейсів українських авіакомпаній з аеропортів України були виконані вчасно, при цьому вітчизняні авіакомпанії виконали 5275 рейсів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з опублікованими на його сторінці даними, найбільш пунктуальною авіакомпанією в липні стала «Роза Вітрів», яка виконала 620 рейсів, з яких 90,8% відбулися вчасно.

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На другому місці авіакомпанія «Мотор-Січ», яка виконала 270 рейсів, з яких 86,7% - вчасно.

На третьому місці авіакомпанія «МАУ» - 3448 рейсів, з яких 73,8% вчасно.

На четвертому місці авіакомпанія Azur air Ukraine - 268 рейсів, з яких 67,5% вчасно.

На п'ятому місці авіакомпанія FANair, яка виконала 40 рейсів, з них 47,5% відбулися вчасно.

На шостому місці авіакомпанія Anda air - 151 рейс, 40,4% вчасно.

На сьомому місці авіакомпанія Air Alanna, яка виконала 5 рейсів, з яких 40% відбулися вчасно.

Восьме місце у авіакомпанії Yanair, яка виконала 177 рейсів, 39% з яких відбулися вчасно.

Дев'яте місце у авіакомпанії SkyUp, яка виконала 188 рейсів, з яких 38,8% відбулися вчасно.

Десяте місце у авіакомпанії Bravo airways, яка виконала 274 рейсів, з них вчасно відбулися 38,7%.

На останньому місці - авіакомпанія AtlasJet, яка виконала 18 рейсів, з яких тільки 27,8% відбулися вчасно.

За даними міністра, в липні 68,1% рейсів іноземних авіакомпаній з аеропортів України були виконані вчасно, при цьому ці авіакомпанії виконали 2331 рейсів.

Згідно з опублікованими на його сторінці даними, найбільш пунктуальною авіакомпанією в липні стала Alitalia, яка виконала 31 рейс, з яких 96,8% відбулися вчасно.

На другому місці авіакомпанія Belavia з 208 рейсами, з яких 92,8% відбулися вчасно.

На третьому місці Qatar Airwats, яка виконала 49 рейсів, з яких 91,8% відбулися вчасно.

На четвертому місці авіакомпанія Georgian Airways, яка виконала 22 рейси, і 90,9% з них вчасно.

На п'ятому місці авіакомпанія AirBaltica, яка виконала 81 рейс, з них 88,1% відбулися вчасно.

На шостому місці авіакомпанія MyWay Airlines, яка виконала 16 рейсів, 87,5% відбулися вчасно.

На сьомому місці авіакомпанія Austrian Airlines - 132 рейси, 86,4% вчасно.

Восьме місце у авіакомпанії AirAstana, яка виконала 66 рейсів, 86,4% вчасно.

Дев'яте місце у авіакомпанії Azal Azerbaijan Airlines, яка виконала 22 рейси, з яких 86,4% відбулися вчасно.

Десяте місце у авіакомпанії Czech Airlines, яка виконала 43 рейси, з них вчасно відбулися 86%.

Одинадцяте місце у авіакомпанії Pegasus Airlines, яка виконала 129 рейсів, з них вчасно відбулися 84,5%.

Дванадцяте місце у авіакомпанії Adria Airways, яка виконала 12 рейсів, з них вчасно відбулися 83,3%.

Тринадцяте місце у авіакомпанії Swiss International Air Lines, яка виконала 17 рейсів, з них вчасно відбулися 82,4%.

Чотирнадцяте місце у авіакомпанії Turkish Airlines, яка виконала 201 рейс, з них вчасно відбулися 81,6%.

П'ятнадцяте місце в авіакомпанії British Airways, яка виконала 31 рейс, з них вчасно відбулися 80,6%.

Шістнадцяте місце у авіакомпанії Air Malta, яка виконала 5 рейсів, з них вчасно відбулися 80%.

Сімнадцяте місце у авіакомпанії FlyDubai, яка виконала 31 рейс, з них вчасно відбулися 77,4%.

Вісімнадцяте місце в авіакомпанії Air France, яка виконала 62 рейси, з них вчасно відбулися 69,4%.

Дев'ятнадцяте місце в авіакомпанії Wizz Air, яка виконала 474 рейси, з них вчасно відбулися 69,2%.

Двадцяте місце у авіакомпанії KLM, яка виконала 31 рейс, з них вчасно відбулися 67,7 %.

Двадцять перше місце у авіакомпанії Aegean Airlines, яка виконала 9 рейсів, з них вчасно відбулися 66,7%.

Двадцять друге місце у авіакомпанії Lufthansa, яка виконала 179 рейсів, з них вчасно відбулися 59,8%.

Двадцять третє місце у авіакомпанії EllinAir, яка виконала 36 рейсів, з них вчасно відбулися 58,3%.

Двадцять четверте місце у авіакомпанії El Al, яка виконала 50 рейсів, з них вчасно відбулися 52%.

Двадцять п'яте місце у авіакомпанії Ernest Airlines, яка виконала 115 рейсів, з них вчасно відбулися 31,3%.

Двадцять шосте місце у авіакомпанії LOT, яка виконала 323 рейси, з них вчасно відбулися 27,9%.

Двадцять сьоме місце у авіакомпанії Iraqi Airways, яка виконала 5 рейсів, з них вчасно відбулися 20%.

Двадцять восьме місце в авіакомпанії Vueling Airlines, яка виконала 18 рейсів, з них вчасно відбулися 16,7%.

На останньому місці – авіакомпанія AtlasGlobal, яка виконала 1 рейс з затримкою більше 2 годин.