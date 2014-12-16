Аеропорт у Запоріжжі має відновити роботу до вихідних - СБУ

"Я сподіваюся, що найближчим часом аеропорт в моєму рідному Запоріжжі також буде відкритий", - сказав він сьогодні в ефірі одного з українських каналів.

При цьому глава СБУ прогнозує, що польоти в аеропорту Запоріжжя поновляться вже до 20 грудня.

Він пояснив рішення про заборону польотів у аеропорти Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя тим, що у військових з'явилася інформація про загрозу для цивільних перевезень.

За словами глави СБУ, "нічого надзвичайного в такій практиці немає, і це було зроблено у відповідності з міжнародними стандартами".

"Якщо професійні військові мають інформацію про те, що щось може перешкодити цивільним перевезенням - вони повинні такою інформацією поділитися. Так і було зроблено - вони поділилися з Державною авіаційною службою", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Запорізький аеропорт не працюватиме до суботи, 20 грудня.

У керівництві КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» повідомили, що відповідне розпорядження напередодні ввечері отримано керівництвом підприємства від Державіаслужби України.

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«Ми отримали розпорядження, відповідно до якого польоти не будуть здійснюватися до ранку суботи, 20 грудня», - повідомили в КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя».

За неофіційними даними, причина перерви в роботі аеропорту - необхідність дотримання заходів підвищеної безпеки на території КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя».

Державна авіаційна служба з 13 грудня до ранку 16 грудня закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя з міркувань безпеки.

Аеропорти Харкова та Дніпропетровська відновили свою роботу сьогодні вранці.

У той же час, за словами прес-секретаря АТО Владислава Селезньова, в запорізькому аеропорту ще тривають антитерористичні заходи.