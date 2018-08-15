Закриття залізничного сполучення: Росія пригрозила Україні "заходами"

Раніше стало відомо, що Міністерство інфраструктури України розглядає питання закриття залізничного сполучення з РФ.

Мінтранс РФ "розробив заходи" у відповідь на можливе припинення Україною залізничного сполучення з Росією, але сподівається, що до їхнього прийняття справа не дійде.

Про це заявив глава російського відомства Євген Дітріх, передає РІА Новости.

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На його думку, у першу чергу після введення таких заходів громадянам РФ і України буде неможливо користуватися послугами транспорту. Російський міністр вважає, що нічого крім незручностей і дискомфорту це не спричинить.

"... Набір заходів, які на цей випадок могли бути прийняті, нами опрацьовано. У разі якщо такі рішення будуть прийняті, ми знайдемо можливість ці заходи реалізувати. За складом заходів, думаю, що зараз передчасно обговорювати це питання", — також додав він.

Раніше стало відомо, що Міністерство інфраструктури України розглядає питання закриття залізничного сполучення з Російською Федерацією, але останнє слово залишається за Радою національної безпеки і оборони України та Кабміном.

Про конкретні терміни закриття залізничного сполучення між Україною і Росією зараз не йдеться.