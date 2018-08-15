Подорожчання вантажних залізничних перевезень викличе зростання цін в Україні - економіст

У нинішній ситуації, на думку економіста, "Укрзалізниці" потрібно створити прозорий механізм прийняття рішень.

"Укрзалізниця" планує збільшити вартість вантажоперевезень. Залежно від тарифних рівнів, подорожчання становитиме від 10 до 49 %, що сильно вдарить по українському експорту і цінах на продукти в країні.

Озвучене залізничним монополістом рішення, серйозно сколихнуло не тільки вітчизняний бізнес, але й Американську торговельну палату, пише у своєму матеріалі Обозреватель.

На думку економіста Ярослава Жаліла, наведеному в матеріалі, питання зміни тарифів "Укрзалізниці" може вплинути на зростання цін в країні. Саме тому потрібно підходити до таких рішень акуратно, з урахуванням як внутрішнього ринку, так і зовнішніх інвестицій.

У нинішній ситуації, на думку економіста, "Укрзалізниці" потрібно створити прозорий механізм прийняття рішень.

Різко проти ініцатіви "Укрзалізниці" виступила Американська торговельна палата. На думку бізнес-асоціації, тарифи повинні бути економічно зумовленими і встановлюватися під контролем державного регулятора - Національної комісії з питань транспорту (НКРТ), повідомляє Обозреватель.

Проблеми з УЗ визнає міністр інфраструктури Володимир Омелян. У бесіді з Обозреватель він підкреслив, що компанія-монополіст працює як типова африканська країна.

"Без оздоровлення компанії - це дорога в нікуди. Насправді це підхід типової африканської країни - в поганому сенсі. Коли люди готові платити в 2-3 рази більше, тому що альтернативи у них немає. Цим шляхом йде УЗ, постійно підвищуючи тарифи і не модернізуючи компанію", - вважає Омелян.