Омелян назвав кількість аварійних мостів в Україні

За словами міністра, "Укравтодор" у 2018 році планує капітально відремонтувати 45 мостів за 2,3 млрд грн.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») у 2018 році планує капітально відремонтувати 45 мостів за 2,3 млрд грн у рамках програми відновлення мостової інфраструктури України.

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Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу "112 Україна".

«Протягом минулих двох років ми відремонтували капітальним ремонтом більш як 60 мостів, 200 - відремонтували середнім і поточним ремонтом. У цьому році передбачено капремонт мінімум 45 мостів у рамках програми відновлення мостової інфраструктури України. На це буде виділено 2,3 млрд грн», - сказав він.

Також Омелян повідомив, що в цілому програма відновлення мостів України до 2022 року передбачає інвестиції в розмірі 1 млрд дол., або 25 млрд грн, які будуть витрачені виключно на мости.

«Цього недостатньо, але це гарний початок. Адже інфраструктура України зношена на 90%, і ми ремонтуємо ті об'єкти, які не ремонтувалися десятиліттями», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що на балансі «Укравтодору» після реформи з 1 січня цього року перебуває близько 6 тисяч мостів. «З них тисяча в аварійному стані і 2,5 тисячі вимагають ремонту. Це виклик перед країною, адже більшість цих мостів є стратегічними, які з‘єднують магістральні напрямки в країні», - зазначив Омелян, додавши, що на балансі областей і міст перебуває близько 10 тисяч мостів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян заявляв, що в цьому році в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тис. км доріг державного значення.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.