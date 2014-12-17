Окупанти хочуть зробити в'їзд до Криму платним

Уряд РФ, яка окупувала Крим, хоче зробити платним перетин кордону з Кримом, ввівши спеціальний збір. Це нібито компенсує збитки Кримської залізниці (КЖД) у зв'язку з відмовою "Укрзалізниці" платити за проходження поїздів територією півострова, ввівши спеціальний збір при перетині кордону.

Про це пише в середу газета "Комерсант" з посиланням на джерела.

Розмір збору для пасажирів та вантажовідправників поки не визначений, але за інформацією видання, мова може йти про приблизно 800 рублів з людини.

Читайте такожЗате "Крим наш": заступник голови Центробанку Росії визнав, що «ситуація критична»

Проблеми у КЖД виникли у зв'язку з відмовою "Укрзалізниці" відраховувати підприємству гроші за курсування українських поїздів територією півострова. В результаті на нараді у віце-прем'єра Дмитра Козака, який курирує Крим, було запропоновано, щоб недоотримані КЖД суми доплачували пасажири і вантажовідправники

За їхніми даними, "рішення зафіксовано у протоколі, термін виконання доручення - 1 грудня".

Читайте такожПутін доручив підготувати «фундаментальну наукову працю» з історії Криму

Голова КЖД Андрій Каракулькін підтвердив виданню, що "таке протокольне рішення є", але зазначив, що розпоряджень з цього приводу до них не надходило. У Мінкриму "Комерсанту" порадили звернутися за роз'ясненнями в Мінтранс, але там на запит газети не відповіли.