Низка російських судновласників припиняє перевезення в Україну через санкції – ЗМІ
Декілька російських судновласників призупинили вантажні перевезення в Україну після затримання в Херсоні танкера «Механік Погодін», компанія-власник якого знаходиться в українському санкційному списку.
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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в галузі.
Наголошується, що згідно з даними системи спостереження за суднами, деякі російські судна, власники яких не знаходяться під санкціями, як і раніше слідують в українські порти.
В той же час галузеві джерела стверджують, що ряд російських судновласників, навіть якщо вони не знаходяться під санкціями, тепер припиняють перевезення в Україну через страх втратити свій вантаж.
Відзначається, що в період літньої річкової навігації судна під прапором РФ зазвичай перевозять нафтопродукти з Туркменістану, слідуючи через Азовське море до українських портів Одеса, Херсон та Миколаїв.
Російські судна також перевозять експортовану з України соняшникову олію, і ці операції, згідно з джерелами, також були припинені,
"Ніхто не хоче, щоб їх судно застрягло (у водах України) з оплаченим вантажем", - сказало джерело в російській судноплавній компанії.
Нагадується, що в травні 2018 року українська сторона включила понад 700 компаній, в основному російських, до свого санкційного списку.
Перелічених у ньому організаціям, включаючи банки, транспорт, засоби масової інформації та компанії ВПК, заборонено вести торгівлю в Україні, а їх активи в Україні блокуються.
Багатьом російським компаніям через санкцій вже довелося завершити діяльність, пов'язану з Україною.
Нагадаємо, 10 серпня в порту Херсона співробітники СБУ виявили російське судно «Механік Погодін», яке має відношення до підсанкційної компанії. Танкер було затримано.
У Росії заявили, що Україна ледь не насильно утримує екіпаж судна, хоча українські правоохоронці заявили, що не мають до російських моряків жодних претензій.