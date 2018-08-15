Низка російських судновласників припиняє перевезення в Україну через санкції – ЗМІ

В той же час, деякі російські судна, власники яких не знаходяться під санкціями, як і раніше слідують в українські порти.

Декілька російських судновласників призупинили вантажні перевезення в Україну після затримання в Херсоні танкера «Механік Погодін», компанія-власник якого знаходиться в українському санкційному списку.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в галузі.

Наголошується, що згідно з даними системи спостереження за суднами, деякі російські судна, власники яких не знаходяться під санкціями, як і раніше слідують в українські порти.

В той же час галузеві джерела стверджують, що ряд російських судновласників, навіть якщо вони не знаходяться під санкціями, тепер припиняють перевезення в Україну через страх втратити свій вантаж.

Відзначається, що в період літньої річкової навігації судна під прапором РФ зазвичай перевозять нафтопродукти з Туркменістану, слідуючи через Азовське море до українських портів Одеса, Херсон та Миколаїв.

Російські судна також перевозять експортовану з України соняшникову олію, і ці операції, згідно з джерелами, також були припинені,

"Ніхто не хоче, щоб їх судно застрягло (у водах України) з оплаченим вантажем", - сказало джерело в російській судноплавній компанії.

Нагадується, що в травні 2018 року українська сторона включила понад 700 компаній, в основному російських, до свого санкційного списку.

Перелічених у ньому організаціям, включаючи банки, транспорт, засоби масової інформації та компанії ВПК, заборонено вести торгівлю в Україні, а їх активи в Україні блокуються.

Багатьом російським компаніям через санкцій вже довелося завершити діяльність, пов'язану з Україною.

Нагадаємо, 10 серпня в порту Херсона співробітники СБУ виявили російське судно «Механік Погодін», яке має відношення до підсанкційної компанії. Танкер було затримано.

У Росії заявили, що Україна ледь не насильно утримує екіпаж судна, хоча українські правоохоронці заявили, що не мають до російських моряків жодних претензій.