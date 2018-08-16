ЗМІ дізналися про нову проблему Кримського моста

Роботи з транспортної безпеки Кримського мосту досі не завершені.

Завершення робіт з транспортної безпеки Кримського мосту знову відкладається. Термін їх здачі можуть продовжити до грудня.

Про це пишуть "Дні.ру".

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Питання транспортної безпеки вже не перший раз гальмує проект мосту вартістю 228 мільярдів рублів. Окупантам довелося переносити терміни здачі робіт з 30 квітня на 30 вересня. Однак тепер стало ясно, що й до жовтня контракт не буде виконаний. Імовірно, дату відкриття автоподходов до мосту змістять до початку грудня.

Тим не менш, вантажний рух по мосту, швидше за все, всеж запустять 1 жовтня. Хоча стаціонарні інспекційно-доглядові комплекси не будуть побудовані, оглядати вантажі будуть за допомогою мобільних комплексів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні нарахували 9 тисяч аварійних мостів. На думку колишнього заступника міністра інфраструктури, терміновий ремонт потрібно мосту Метро і мосту Патона в Києві.