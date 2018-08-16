Аеропорт «Жуляни» скасував кілька нічних рейсів через сильну зливу

Водночас міжнародний аеропорт «Бориспіль» відправляє і зустрічає рейси згідно з розкладом.

Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І.Сікорського скасував два нічних рейси через погані погодні умови, про це УНІАН повідомили у довідковій службі аеропорту.

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Зокрема, через негоду було скасовано рейс з Барселони (Іспанія) до Києва авіакомпанії Yanair, який очікувався о 2.15. Інформації про те, коли рейс буде виконано, на даний момент немає.

Також спочатку було скасовано рейс авіакомпанії Pegasus до Ізміру (Туреччина) о 2.55, який однак вилетів о 3.59.

Крім іншого, як поінформували в довідковій службі аеропорту, з невідомих причин авіакомпанія Ernest Airlines скасувала рейс до Неаполя (Італія) запланований на 12.15.

Також відомо, що борт українського перевізника SkyUp в Шарм-еш-Шейх (Єгипет) вилетить о 14.25 (замість запланованого - 13.25).

Водночас у прес-службі міжнародного аеропорту «Бориспіль» повідомили, що погодні умови не позначилися на роботі аеропорту, який відправляє і зустрічає рейси згідно з розкладом.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, що забезпечує 68% усіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Аеропорт «Київ» ім. І.Сікорського є одним з найстаріших аеропортів України, він працює з 1924 року. У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво одразу кількох нових терміналів, включаючи центральний термінал «А» і віп-термінал для бізнес-авіації.