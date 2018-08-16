Швидкісні потяги УЗ перевезли рекордну кількість пасажирів

Заповнюваність поїздів «Інтерсіті +» і «Інтерсіті» в липні досягла 100%.

У липні цього року поїздами «Інтерсіті+» та «Інтерсіті» скористалася рекордна кількість пасажирів - 540 тисяч осіб, а заповнюваність досягла рекордних 100%, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на в.о. очільника компанії Євгена Кравцова.

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«Швидкісні поїзди традиційно користуються високим попитом пасажирів, і їх середня заповнюваність зазвичай становила понад 90%, що є високим показником для такого рухомого складу. Сьогодні ми констатуємо 100%. Затребуваність цих поїздів, безперечно, буде враховуватися під час затвердження стратегії розвитку пасажирських перевезень у майбутньому», - цитує Кравцова прес-служба.

Зазначається, що протягом липня було виконано 847 рейсів. Всього за 7 місяців 2018 року швидкісними поїздами «Інтерсіті+» та «Інтерсіті» перевезено майже 3,3 млн пасажирів.

Кількість перевезених пасажирів у липні 2018 року збільшилася на 27 тисяч осіб порівняно з липнем 2017 року (513 тисяч пасажирів), а заповнюваність поїздів зросла на 4% (липень 2017 р. - 96%).

У компанії нагадали, що парк рухомого складу швидкісних поїздів складається з 10 електропоїздів HRCS-2 виробництва компанії Hyundai Rotem, 2 електропоїздів ЕКС-1 «Тарпан», 2 поїздів на локомотивної тязі виробництва «Крюківський вагонобудівний завод» та 2 двоповерхових поїздів чеської компанії Skoda.

Швидкісні поїзди «Інтерсіті+» та «Інтерсіті» здійснюють рейси зі столиці України до Харкова, Львова, Запоріжжя, Дніпра, Покровська, Костянтинівки, Одеси, Тернополя та інших обласних центрів, а також до польського Перемишля.

Довідка УНІАН. За період курсування швидкісних поїздів з травня 2012 року і до кінця червня 2018 року ними перевезено понад 19,6 мільйона пасажирів.

«Укрзалізниця» - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.