"До Москви будуть лише ведмеді ходити": Омелян заявив, що підписав історичний документ

"Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви будуть лише ведмеді ходити, як в старі добрі часи", – написав міністр.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував нові обмеження в сполученні з Росією.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви будуть лише ведмеді ходити, як в старі добрі часи", – написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр повідомив, що Мінінфраструктури розглядає питання про закриття залізничного сполучення з Москвою, але остаточне рішення має ухвалювати Рада національної безпеки і оборони України та уряд.

Нагадаємо, влітку 2017 року російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на свої джерела в уряді України повідомило, що з 1 липня Україна нібито готується припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією. ПАТ "Укрзалізниця" спростувало цю інформацію. Повідомлення про припинення пасажирських перевезень з РФ з 1 липня залізничники назвали "таким, що не відповідає дійсності".

Довідка УНІАН. Авіасполучення між Україною і Росією було припинено з 25 жовтня 2015 року. Умовою відновлення авіасполучення між Україною і РФ Мінінфраструктури назвало припинення російськими компаніями польотів до Криму та сплата штрафних санкцій за незаконні польоти.