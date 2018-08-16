Сьогодні в Києві перекриють Хрещатик через репетицію параду до Дня Незалежності

Центральну вулицю столиці перекриють у зв'язку з проведенням тренувань парадних розрахунків.

Сьогодні, 16 серпня, з 22:00 до 24:00 буде закрито рух транспорту по вулиці Хрещатик у Києві.

Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, центральну вулицю столиці перекриють у зв'язку з проведенням тренувань парадних розрахунків.

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"Рух автобусів маршруту № 114 організовано: від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського; від залізничного вокзалу «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Т. Шевченка (розворот на перетині з вул. Пушкінською) – б-р Т. Шевченка – вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – б-р Т. Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Рух автобусів маршруту № 24 організовано: від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метрополітену «Площа Льва Толстого»; від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі", - повідомили в КМДА.

Відзначимо, що в ніч на четвер, 16 серпня, на Київ обрушилася злива, яка супроводжувалася сильним вітром і градом. Сильно постраждала головна вулиця столиці - Хрещатик: на пішохідну зону намило бруду. З ранку працівники комунальних служб вручну збирали гілки і чистили позабивалися зливостоки.