Пожежа, затоплення, обвал: у метро хочуть встановити автоматичні датчики виявлення НС

Автоматична установка виявлятиме можливі загрози, здійснюватиме спостереження і обробку інформації про поточний стан будівель і споруд, а також оперативно надаватиме прогнозовану інформацію.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує обов'язково обладнати споруди метро автоматичними установками виявлення надзвичайних ситуацій.

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Про це повідомив заступник міністра Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«Встановлення таких пристроїв у метро значно підвищить безпеку пасажирів у разі пожежі, замикання, затоплення, обвалів тощо. Крім того, це максимально виключить вплив людського фактора для виявлення загроз», - написав Парцхаладзе.

За його словами, така система контролю дасть змогу оперативно виявляти поломки і запобігати можливим аваріям. Датчики установки виявлятимуть можливі загрози, здійснюватимуть спостереження і обробку інформації про поточний стан будівель і споруд, а також оперативно надаватимуть прогнозовану інформацію.

Відповідні зміни передбачено оновленою Державною будівельною нормою (ДБН).

Також у новій ДБН розширено вимоги до пожежної безпеки в метрополітенах, зокрема, оновлено і поліпшено системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи протидимного захисту тощо.

Парцхаладзе уточнив, що оновлена ДБН поширюється на проектування та будівництво нових, реконструкцію, капремонт і технічне переоснащення існуючих ліній, споруд і пристроїв метрополітену.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.