«Укрзалізниця» за 11 місяців безкоштовно перевезла 145,5 тис. дітей пільгових категорій

Залізниці України у січні-листопаді 2014 року перевезли 145,5 тис. дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей загиблих шахтарів та залізничників, а також дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на загальну суму 6,8 млн грн.

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») повідомили, що благодійна акція діє від 2000 року і поширюється на загальні та плацкартні вагони нічних поїздів, вагони 2-3 класів регіональних поїздів, регіонального «Експресу» та «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні та на приміські поїзди.

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Згідно з рішенням ради Укрзалізниці», послугою можуть скористатися діти віком до 16 років у межах України, що мають статус дітей-сиріт, дітей-інвалідів усіх категорій; дітей загиблих шахтарів та залізничників, а також дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

«У наступному році також планується винести на розгляд ради «Укрзалізниці» пропозицію щодо продовження безкоштовних перевезень дітей пільгових категорій до 16 років», - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-червні 2014 року перевезли 73,6 тис. дітей пільгових категорій.

«Укрзалізниця» у 2013 році безкоштовно перевезла у всіх видах сполучення 211,8 тис. дітей пільгових категорій.

Рішенням ради "Укрзалізниці" благодійна акція з надання безкоштовного проїзду дітям пільгових категорій продовжена на 2014 рік.

Залізниці України відповідно до законодавства перевозять 25 пільгових категорій громадян.