В "Укравтодорі" нарахували 4,5 тисячі мостів, які потребують негайного ремонту

Серед доріг загального користування в Україні - 95% доріг експлуатуються понаднормово.

В Україні налічується близько 17 тисяч мостів різного віку та розміру, із них 4,5 тисячі потребують негайного ремонту.

Про це повідомив радник голови "Укравтодору" та колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава, пише Громадське.

"Що стосується мостів, то на дорогах загального користування у нас є 17 тисяч мостів, з яких 2/3 потребують капітального ремонту. А 4,5 тисячі потребують дуже термінового ремонту", - сказав Кава.

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За його словами, серед доріг загального користування в Україні - 95% доріг експлуатуються понаднормово.

"Це ті дороги, які потребують капітального ремонту, але експлуатуються через те, що не було достатнього фінансування, вони вже з простроченими строками ремонту", - додав посадовець.

Нагадаємо, раніше екс-перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер заявив, що в Україні в аварійному стані знаходяться близько 9 тис. мостів, в будь-який момент може щось обвалитися.