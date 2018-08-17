В "Укравтодорі" нарахували 4,5 тисячі мостів, які потребують негайного ремонту

04:16, 17 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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В Україні 4,5 тисячі мостів потребують дуже термінового ремонту / УНІАН

Про це повідомив радник голови "Укравтодору" та колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава, пише Громадське.

"Що стосується мостів, то на дорогах загального користування у нас є 17 тисяч мостів, з яких 2/3 потребують капітального ремонту. А 4,5 тисячі потребують дуже термінового ремонту", - сказав Кава.

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За його словами, серед доріг загального користування в Україні - 95% доріг експлуатуються понаднормово.

"Це ті дороги, які потребують капітального ремонту, але експлуатуються через те, що не було достатнього фінансування, вони вже з простроченими строками ремонту", - додав посадовець.

Нагадаємо, раніше екс-перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер заявив, що в Україні в аварійному стані знаходяться близько 9 тис. мостів, в будь-який момент може щось обвалитися.

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Теги: #Укравтодор#міст#ремонт доріг