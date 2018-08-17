"Якщо ми воюємо – нема чого туди їздити": Омелян пояснив, чому потрібно скасовувати потяги до РФ

Міністр інфраструктури наголосив: "Російсько-української дружби немає і ніколи не було. Була або перманентна окупація, або просто масові вбивства".

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пояснив, навіщо урядовці пропонують скасування залізничного сполучення з РФ, зокрема – пасажирських потягів.

Читайте такожПредставник Порошенка в Криму запропонував припинити автобусне сполучення з Росією

В ефірі «5 каналу» він зазначив, що в умовах війни про будь-яку нормальну співпрацю з Російською Федерацією мови бути не може. «Подобається це комусь чи не подобається, але дії України повинні бути жорсткими та адекватними. Один з тих елементів, які ми пропонуємо уряду для затвердження, – скасування залізничного пасажирського сполучення. Я вважаю, що таким шляхом ми убезпечимо українців, які все ще на власний ризик їздять до Російської Федерації від можливості бути викраденим чи потрапити до лап ФСБ або інших правоохоронних органів Російської Федерації. Ми бачимо, що ці випадки почастішали», – констатував міністр.

"По-друге, і насправді це ключове: якщо ми воюємо – нема чого туди їздити", – підкреслив він.

Крім того, Омелян наголосив: "Російсько-української дружби немає і ніколи не було. Була або перманентна окупація, або просто масові вбивства".

Напередодні, 16 серпня, Володимир Омелян підписав "історичний документ", подробиці якого не розголошують. Утім, уже відомо, що він стосується сполучення із сусідньою Росією.

Омелян також анонсував вагомі заходи у відповідь на блокаду Азовського узбережжя країною-агресором, через що українські порти вже істотно втрачають вантажопотік.

«Росія використовує всі методи для того, щоб дестабілізувати, в першу чергу, регіон Азовського моря. Наші ключові два порти в цьому місці - Маруіполь і Бердянськ. Ми вже фіксуємо втрати вантажопотоку. У випадку Маріуполя за перше півріччя 10%, у випадку Бердянська - 16%. Є істотні обмеження по вантажопотоки з постачання чавуну до США і ЄС, зерна в цих напрямках. Всі мають серйозні збитки ", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Омелян анонсував нові обмеження в повідомленні з Росією, які будуть стосуватися не тільки залізничного сполучення.

Раніше міністр повідомив, що Мінінфраструктури розглядало питання про закриття залізничного сполучення з Москвою, але остаточне рішення має ухвалювати Рада національної безпеки і оборони України і уряд.

Нагадаємо, влітку 2017 року російське видання «Комерсант» з посиланням на свої джерела в уряді України повідомило, що з 1 липня Україна нібито готується припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією. ПАТ «Укрзалізниця» спростувала цю інформацію. Повідомлення про припинення пасажирських перевезень по РФ з 1 липня залізничники назвали таким, що «не відповідає дійсності».

Довідка УНІАН. Авіасполучення між Україною і Росією було припинено з 25 жовтня 2015 року. Умовою відновлення авіасполучення між Україною і РФ Мінінфраструктури назвало припинення російськими компаніями польотів до Криму і сплати всіх штрафних санкцій за незаконні польоти.