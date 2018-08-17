У введенні єдиних тарифів на перевезення порожніх вагонів побачили ризики для українського експорту

Уніфікація тарифів на порожняк призведе до збільшення витрат вантажовідправників.

Уніфікація тарифів на порожняк призведе до зниження конкурентоспроможності української продукції на зовнішніх ринках. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, виступаючи на нараді в Державній регуляторній службі.

Він повідомив, що за замовленням Федерації державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза" провела аналіз проекту наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів", повідомляє Мінпром.

Згідно з висновками УПЕ, уніфікація тарифів на порожняк призведе до збільшення витрат вантажовідправників на 5,3 млрд грн на рік, що вище ніж прогнозна цифра підрахована раніше в ФМУ - 5,1 млрд грн.

За словами С. Біленького, в своєму аналізі УПЕ звернула увагу на те, що зрівняння класів вантажів під порожні вагони передбачає збільшення вартості першого, другого класу і зниження на 25% у вартості за третім класом. Але третім класом перевозиться лише 8% від загального обсягу вантажів "Укрзалізниці".

"Наприклад, по піску і щебеню, а це дуже низькомаржинальні вантажі, які дуже чутливі до вартості логістики в тому числі залізничної, подорожчання, за оцінками УПЕ складе близько 25 грн/тонну, для вугілля - 27 грн/тонну, для залізорудної сировини – 30 грн/тонну. У загальній структурі перевезень УЗ на ці вантажі припадає близько 65%", - підкреслив С. Біленький.

Глава ФМУ зазначив, що вітчизняні виробники вже втрачають свої експортні ринки. "Ми частково втратили ринок Китаю, який не був компенсований європейськими ринками. Логістика в Китай з урахуванням вартості залізничних перевезень стає для нас все менш вигідною. Ми втрачаємо ці ринки, відповідно ми возимо менше, і "Укрзалізниця" у якої рентабельність напрямку вантажних перевезень за оцінками УПЕ становить близько 23% втрачає дуже значні кошти, які вона могла б разом з нами заробляти", - підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури та "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".