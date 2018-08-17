В Україні запрацює автоматичне зважування фур: названо терміни

За словами Омеляна, системи автоматичного зважування почнуть працювати на ключових заїздах до Києва вже навесні наступного року.

Починаючи з весни 2019 року почнеться встановлення систем автоматичного зважування великовагового транспорту на ключових трасах, які ведуть до Києва, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу «5 канал».

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«Автоматична система вирішить питання, коли неможливо буде домовитися, сказати, що «я не побачив, і у мене немає ресурсів», буде штучний розум, який зупинятиме всіх. З наступного року починаємо навколо Києва. З весни десять систем автоматичного зважування буде розміщено по всіх ключових трасах, які входять у Київ», - сказав міністр.

За його словами, всі датчики фіксування перевищення ваги буде вмонтовано в дорожнє полотно.

«Вас ніхто не зупиняє, якщо ви їдете нормально, але якщо ви порушуєте ваговій режим, вас зупинять», - наголосив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк оголосив тендер на закупівлю 10 вагових комплексів у русі (Weight in motion) для Державної служби України з безпеки на транспорті на суму 4,9 млн дол.