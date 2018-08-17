Експерт пояснив причини зростання витрат на логістику в Україні

Руслан Богданов підкреслив, що збільшення витрат вантажовласників не призвело до зміни ситуації на залізниці.

Причиною зростання витрат вантажовідправників є пануюча на "Укрзалізниці" безкарність і безвідповідальність, а також відсутність контролю за обґрунтованістю вантажних залізничних тарифів.

Про це заявив голова Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України Руслан Богданов, виступаючи на нараді в Державної регуляторної службі, пише Мінпром.

Він піддав різкій критиці доводи представника "Укрзалізниці" про те, що підставою і причиною для ініціювання змін об'єднання класів тарифів є постійно виникаючі конфлікти з клієнтами, пов'язані з адмініструванням в документах.

"Друге - це справді ріже слух. Коли представник "Укрзалізниці" говорить, що ми залишаємося в балансі, змінюючи тарифи для класів, проводячи об'єднання уніфікацію, підвищуючи для одних і знижуючи для інших. Але при цьому загальні доходи залишаються в базі. Ви мене вибачте, коли мова йде про збільшення тарифів для 92% споживачів, а для 8% зменшення, мені незрозуміло, про яке збереження бази ми говоримо. Це просто примітивна маніпуляція", - сказав він.

Голова федерації звернув увагу на те, що проект наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів" передбачає зростання тарифів для найбільш масових вантажів 1-го класу в два рази. "При цьому ми вже мали індексацію тарифів на 15% з листопада місяця, збільшення в 2,5 рази з лютого місяця 2018 року вартості піввагонів з 200 грн до 542 грн в добу. І ще на 10% в липні, до 600 грн на добу", - зазначив Р. Богданов.

Разом з тим він підкреслив, що збільшення витрат вантажовласників не призвело до зміни ситуації на залізниці. "У нас тільки погіршилася ситуація з дефіцитом локомотивів, який досягає 100 одиниць, що призвело в травні-липні до недозабезпечення потреби низки ТЕЦ вугіллям. Почастішали випадки кидання вагонів у дорозі та прострочення термінів доставки вантажів. За офіційними даними УЗ середній оборот вагона збільшився з 9,3 доби до 10,2 доби. При таких показниках потреба в напіввагонах збільшується на 7 тис одиниць робочого парку. При цьому заходи щодо поліпшення оборотності мінімальні, а втрати через збільшення обороту просто перекладаються на вантажовідправника", - заявив Р. Богданов.

"Зараз йде методична маніпуляція вмістом цих тарифів, яка веде до того що вартість перевезення в кінцевому рахунку для споживача зростає", - резюмував глава Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури та "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнти, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів". За оцінками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5,3 млрд грн. у рік.