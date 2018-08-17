У Швейцарії заборонили дизельні Porsche і Mercedes-Benz

Причиною заборони стала невідповідність моторів екологічним стандартам.

Влада Швейцарії заборонила ставити на облік нові автомобілі Porsche і Mercedes-Benz з дизельними двигунами.

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Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на Automotive News.

Причиною заборони, під яку потрапили мінівени Mercedes-Benz Vito з 1,6-літровим дизелем, кросовери Porsche Macan і Porsche Cayenne з 3 - і 4,2-літровими дизелями відповідно, стала невідповідність моторів екологічним стандартам.

Автомобілі, поставлені на облік до 17 серпня, можна експлуатувати за умови, що автовиробники доопрацюють мотори до необхідного рівня екологічної чистоти, повідомляє швейцарське дорожнє агентство Astra.

Нагадаємо, раніше в Німеччині вже вводили обмеження на продаж нових автомобілів з дизельними двигунами через невідповідність моторів чинним вимогам щодо токсичності вихлопних газів.