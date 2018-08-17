Омелян анонсував створення Центру управління кіберзагрозами

Головним завданням центру буде моніторинг стану кібербезпеки, своєчасне інформування про кіберзагрози і подача інформації про кіберінциденти в Держспецзв'язку.

Міністерство інфраструктури створить Центр управління кіберзагрозами у транспортній інфраструктурі.

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Про це під час спільного брифінгу з керівником ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» Русланом Олійником і головою e-Ukraine Єгором Стефановичем на тему:«Створення цифрової екосистеми портів Е-порт» заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Агресія Російської Федерації вимагає створення галузевої системи кібербезпеки. Підприємства транзитної галузі постраждали від кібератак у 2016 та 2017 років роках. Для протидії кіберзагрозам Міністерство інфраструктури прийняло рішення про створення галузевого Центру управління кіберзагрозами у транспортній інфраструктурі", - заявив міністр.

За його словами, головним завданням центру буде моніторинг стану кібербезпеки, своєчасне інформування про кіберзагрози і подача інформації про кіберінциденти в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку).