У Києві з'явиться новий нічний тролейбус

Новий маршрут забезпечуватиме сполучення Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів у нічні години.

У Києві із 22 серпня вводиться новий нічний тролейбусний маршрут.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"Для забезпечення транспортного сполучення Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів у нічні години з 22 серпня відкривається новий тролейбусний маршрут № 94Н", - йдеться в повідомленні.

Так, перевезення пасажирів буде організовано за наступною схемою: площа Льва Толстого – вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська (у зворотному напрямку – бульвар Тараса Шевченка), вулиця Велика Васильківська – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги – Кільцева дорога – проспект Леся Курбаса.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Київ» та залізничний вокзал з’єднають прямим тролейбусним маршрутом.