У Києві з'явиться новий нічний тролейбус
13:24, 17 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
1312 0
Новий маршрут забезпечуватиме сполучення Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів у нічні години.
22 серпня у Києві з'явиться новий нічний тролейбусний маршрут / фото УНіАН
У Києві із 22 серпня вводиться новий нічний тролейбусний маршрут.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
"Для забезпечення транспортного сполучення Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів у нічні години з 22 серпня відкривається новий тролейбусний маршрут № 94Н", - йдеться в повідомленні.
Так, перевезення пасажирів буде організовано за наступною схемою: площа Льва Толстого – вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська (у зворотному напрямку – бульвар Тараса Шевченка), вулиця Велика Васильківська – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги – Кільцева дорога – проспект Леся Курбаса.
Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Київ» та залізничний вокзал з’єднають прямим тролейбусним маршрутом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter