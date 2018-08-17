Омелян заявив, що вантажне залізничне сполучення з Росією не буде припинено

Міністр зазначив, що вантажні перевезення регулюються зобов'язаннями України в рамках Світової організації торгівлі.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що припинення залізничних вантажних перевезень з Російською Федерацією не буде.

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Про це він повідомив під час спільного брифінгу з керівником ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» Русланом Олійником та головою e-Ukraine Єгором Стефановичем на тему:«Створення цифрової екосистеми портів Е-порт".

"Вантажні перевезення регулюються нашими зобов'язаннями в рамках Світової організації торгівлі. У разі їх перекриття це буде використано Російською Федерацією для того, щоб звинуватити Україну в непослідовній позиції. І буде черговий аргумент, щоб використовувати це під час будівництва Nordstream-2", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, в ефірі одного з українських телеканалів міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Мінінфраструктури подало на розгляд уряду комплекс контрзаходів щодо протидії агресії Російської Федерації, яким, у тому числі, пропонується припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією.