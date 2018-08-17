Смілянський став повноцінним гендиректором "Укрпошти"

Новий контракт із Ігорем Смілянським укладено терміном на три роки - до 30 червня 2021 року.

Міністерство інфраструктури призначило Ігоря Смілянського, який раніше тимчасово виконував обов'язки керівника, генеральним директором компанії "Укрпошта" із сьогоднішнього дня, уклавши з ним новий контракт.

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Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Ще одна добра новина. Сьогодні в присутності преси маю честь підписати контракт керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського», - сказав Омелян.

Як уточнив сам Смілянський після брифінгу в коментарі УНІАН, новий контракт про призначення на посаду генерального директора укладено терміном на три роки - до 30 червня 2021 року. За словами керівника компанії, він планує кадрові перестановки в «Укрпошті».

Як повідомляв УНІАН, 4 липня на засіданні уряду було погоджено пропозицію Мінінфраструктури про призначення Смілянського генеральним директором ВАТ «Укрпошта».

Згідно з протокольним рішенням, міністерство в місячний термін зобов'язали забезпечити укладення контракту зі Смілянським, попередній контракт якого закінчився 2 липня.

Однак пізніше Смілянський написав заяву про відставку з 31 серпня і висунув умови, за яких він готовий продовжити керівництво компанією. Серед них - можливість формувати власну команду, гарантія політичної незалежності, можливість реалізації радикальних "шокових" реформ і чітка стратегія.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 квітня 2016 року за підсумками конкурсу призначив Ігоря Смілянського головою правління Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта". При реорганізації в ПАТ він перейшов на посаду в.о. гендиректора.