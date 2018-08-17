В Україні заборонять перевозити пасажирів у автобусах без ременів безпеки

За словами міністра інфраструктура, використання таких автобусів заборонять з 2021 року.

В Україні з 1 січня 2021 року заборонять для перевезення пасажирів використання транспортних засобів, які не оснащені ременями безпеки, за винятком тих, які здійснюють перевезення на міських маршрутах.

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Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив на брифінгу.

"Хоча статистика смертей на дорогах України скорочується, і ми маємо тенденції вже в цьому році, тим не менш, аналіз дорожньо-транспортних пригод за участю автобусів показав, що найбільшу небезпеку для життя і здоров'я пасажирів несуть автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів, і автобуси, які не оснащені ременями безпеки. Велика частина ДТП трапляється на 12-й, 16-й годині роботи водія через зниження гостроти зору, швидкості реакції тощо. Саме тому Міністерство інфраструктури розробило проект постанови Кабінету міністрів про внесення змін до "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". Проект сьогодні обнародувано на офіційному сайті міністерства", - повідомив міністр.

За його словами, проект передбачає такі зміни: з 1 січня 2019 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів із кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять, з місцем водія включно, які не оснащені тахографом.

Крім того, з 1 січня 2020 року забороняється використання для здійснення пасажирських перевезень автобусів, які були перероблені з вантажних транспортних засобів.

"А з 1 січня 2021 року забороняється використання для перевезення пасажирів транспортних засобів, які не оснащені ременями безпеки, за винятком тих, які здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах", - повідомив міністр.

Омелян зазначив, що поступове введення обмежень щодо використання переоснащених автобусів дасть можливість автомобільним перевізникам поетапно змінити автобуси на маршрутах далекого сполучення на більш безпечні та комфортні.