«Укрзалізниця» вибрала компанію Deloitte&Touche для проведення оцінки свого майна

Про це повідомила прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).

Згідно з повідомленням, вартість акцептованої пропозиції становить 15 млн грн. Передбачається, що договір між «Укрзалізницею» та Deloitte&Touche буде підписано 26 грудня 2014 року.

Представники «Укрзалізниці» уточнили, що в конкурсі брали участь три міжнародні консалтингові компанії Deloitte&Touche, Ernst&Young та Baker Tilli Ukraine. Пропозиція компанії Deloitte&Touche була найбільш вигідною. Компанія Ernst&Young оцінила свої послуги у 17 млн грн, а пропозиція компанії Baker Tilli Ukraine була відхилена у зв'язку з невиконанням умов документації конкурсних торгів.

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Також у прес-службі зазначили, що робота комітету «Укрзалізниці» щодо закупівлі послуг з оцінки майна була відновлена у грудні.

"Це стало можливим після того, як Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення АМКУ про скасування конкурсу на проведення незалежної оцінки майна «Укрзалізниці», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, згідно із програмою реформування, на початку серпня «Укрзалізниця» організувала відкритий конкурс на проведення незалежної оцінки свого майна, заявки на участь у якому подали три великі міжнародні консалтингові компанії Deloitte&Touche, Ernst&Young та Baker Tilly Ukraine. Проте пізніше відомство подало позов до Генеральної прокуратури України через спробу зриву даного конкурсу маловідомою полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг".

Зокрема, ця компанія до завершення тендерної процедури направила в Антимонопольний комітет України (АМКУ) скаргу з приводу проведеного "Укрзалізницею" тендеру, у зв'язку з чим комітет відстрочив прийняття рішення.

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Не погоджуючись із рішенням АМКУ, «Укрзалізниця» подала позов до суду про визнання цього рішення протиправним, який був задоволений. Проте вже 19 вересня Антимонопольний комітет зобов'язав «Укрзалізницю» скасувати тендер на проведення оцінки її майна, і залізнична держадміністрація вирішила також оскаржити дане рішення в суді.

29 жовтня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов «Укрзалізниці» до Антимонопольного комітету, визнавши рішення останнього незаконним і зобов'язав «Укрзалізницю» відновити конкурс з оцінки свого майна.

Однак Антимонопольний комітет оскаржив дане рішення, у зв'язку з чим «Укрзалізниця» розцінила такі дії АМКУ як чергову спробу заблокувати проведення реформи залізничної галузі.

Довідка УНІАН. Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» на публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є поділ адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

До сфери управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства та організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці у Росії (РЖД), Німеччині (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S. A.) та в інших країнах.

Компанія Deloitte входить у «Велику четвірку» найбільших у світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги, поряд із PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG.