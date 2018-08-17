Омелян про припинення залізничного сполучення з Росією: жодних збитків, потяги можна спрямувати до ЄС

За словами міністра, впродовж останніх кількох років пасажиропотік із Російською Федерацією скоротився в рази.

Україна не відчує шкоди від закриття пасажирського залізничного сполучення з Російською Федерацією, оскільки поїзди, що курсують в даний момент до Росії, можуть бути використані для внутрішніх перевезень на території України і в напрямку країн Європи.

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Про це під час спільного брифінгу з керівником держпідприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» Русланом Олійником і головою e-Ukraine Єгором Стефановичем заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Що стосується трагедії, начебто щось там скоротиться чи хтось зазнає збитків, - це маніпуляція. Впродовж останніх кількох років пасажиропотік із Російською Федерацією скоротився в рази. Якщо в 2013 році залізничний транспорт перевіз понад 4 млн, то зараз ця цифра впала до 800 тис. Коли ми бачимо, що у нас є деяка кількість працівників, якщо ви хочете працювати за кордоном - будь ласка. Є країни Європейського Союзу, де ви отримаєте більше грошей, в комфортних умовах, у безпеці та з гарантіями захисту своїх прав. Росія таких гарантій не дає. Будь-який українець (в Росії - УНІАН) під надуманим приводом може бути заарештований, затриманий і, нарешті, навіть вбитий", - заявив міністр.

"Всі ті поїзди, які зараз використовуються для сполучення з Російською Федерацією, на нашу думку, можуть бути спокійно використані для внутрішніх перевезень українських громадян, або у напрямку Європи, або будь-яких інших. Ніяких збитків не буде взагалі", - наголосив міністр.

Однак Омелян не уточнив, коли саме буде припинено пасажирське залізничне сполучення з Росією.

Як повідомляв УНІАН, в ефірі одного з українських телеканалів міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Мінінфраструктури подало на розгляд уряду комплекс заходів з протидії агресії Російської Федерації, яким, зокрема, пропонується припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією.