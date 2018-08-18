Відсьогодні у Києві з'їзди біля "втомленого" Шулявського мосту на рік перекриті через реконструкцію (відео)

Водіям пропонують схеми об'їздів місця проведення робіт, що проводитимуться у рамках реконструкції транспортної розв’язки.

Сьогодні, 18 серпня, із 06:00 ранку перекриваються з’їзди Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

Як зазначається, перекриватимуться з’їзди з вул. Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з’їзд із проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка. Обмеження руху пов’язано з проведенням робіт з винесення інженерних мереж із зони виконання робіт з капремонту шляхопроводу.

Шляхи об’їзду організовано за наступною схемою:

вул. Борщагівська – проспект Повітрофлотський – шляхопровід Повітрофлотський; • вул. Зоологічна – вул. Дегтярівська – вул. Олександра Довженка.

Відповідно вносяться зміни в рух громадського транспорту. Так, атобуси маршруту № 2 слідуватимуть від вул. Булгакова до станції метро «Шулявська» за постійною схемою, далі: просп. Перемоги – вул. Шолуденка – вул. Борщагівська – вул. Гарматна – бульвар Вацлава Гавела, далі – за постійною схемою.

Додатково на час виконання робіт з реконструкції транспортної розв’язки вносяться зміни у виїзди та заїзди громадського транспорту до тролейбусного депо № 2 (тролейбусні маршрути №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н).

Як повідомляв УНІАН, раніше головний інженер КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» Олександр Здольник заявив, що перекриття руху на заїздах поруч з Шулявським шляхопроводом вводиться більш, ніж на рік.

За його словами, повністю закрити рух естакадою можуть у вересні. За планом реконструкція транспортного вузла триватиме майже півтора року.

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Як відомо, 27 лютого 2017 року у Києві частково обвалився Шулявський міст. Внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Ремонтні бригади оперативно відновили пошкоджену частину шляхопроводу.

У травні у КМДА повідомили, що експертами визначено фінальний варіант реконструкції Шулявського шляхопроводу. Об’єкт планували реконструювати за 12 місяців, вартість проекту оцінили у 400 мільйонів гривень. Передбачалось, що після реконструкції Шулявський шляхопровід стане сучасною магістраллю із достатньо високою пропускною можливістю. Однак роботи на шляхопроводі торік так і не розпочали.

18 квітня цього року міський голова Віталій Кличко заявив, що влада міста планує розпочати ремонт Шулявського мосту цього року, орієнтовна вартість робіт становитиме близько 1,5 мільярда гривень.

У травні громадські активісти закликали КМДА і Кличка запросити незалежних експертів і провести новий конкурс на проект реконструкції шляхопроводу. У КМДА у відповідь заявили, що затверджений проект реконструкції відповідає сучасним вимогам і оптимізує транспортний рух на цій ділянці.