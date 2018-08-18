Третина громадського транспорту не має права виїздити на маршрути – Укртрансбезпека

Згідно з інформацією Укртрансбезпеки, найпоширеніші порушення – це тріщини лобового скла, непрацюючі ліхтарі та звукові сигнали, відсутність вогнегасників, непройдений техогляд.

Станом на п'ятницю, 17 серпня, працівники Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) перевірили 27 тис. транспортних засобів. За їхніми висновками, третина громадського транспорту не має права виїздити на маршрути.

Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

«Дехто каже, що не має документів, дехто відмовляється від перевірки. Щоб не було такого – і створені мобільні групи [з перевірки громадського транспорту]», – розповів виконувач обов’язків начальника управління Держслужби з безпеки на транспорті у Львівській області Роман Лобода.

Починаючи з відсутності аптечок – до водіїв, які ледь не цілодобово за кермом.

"Найпоширеніші порушення – це тріщини лобового скла, непрацюючі ліхтарі та звукові сигнали, відсутність вогнегасників, непройдений техогляд. Штрафи від 340 грн до 680 грн, залежить від виду порушення", –пояснює інспектор управління партульної поліції Тетяна Хрущ.

Механізми притягнення до відповідальності перевізника є, розповідають в "Укртрансбезпеці". Однак їм, так само як і патрульній поліції, бракує кадрів. Покращити ситуацію могла б відеофіксація. Камерам на дорогах – бути.

Міністерство внутрішніх справ розробило законопроект зі змінами до правил дорожнього руху.

Деякі новації вже частково запрацювали. Швидкість у населених пунктах обмежили до 50 км/год. На дорогах встановлять камери. А вперше водійське посвідчення видаватимуть на два роки. Після цього терміну, якщо водій не скоїв серйозних порушень, його продовжать на 30 років без складання іспитів. Інакше – повторні екзамени.

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"Протягом останніх трьох тижнів, порівняно з аналогічним періодом минулого року, загальна кількість ДТП з потерпілими зменшилася на 26,5%. Кількість травмованих у таких ДТП зменшилася майже на 32%", – звітує перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

МВС також пропонує збільшити штрафи за порушення.

За перевищення швидкості каратимуть на майже 3,5 тис. грн. Таку саму суму викладе і порушник, який втік з місця ДТП. За кермування без водійського посвідчення оштрафують на понад 10 тис. грн. Якщо під час ДТП є потерпілі чи загиблі, то шоферові може загрожувати від 3-х до 12-ти років позбавлення волі.

"Є певні європейські моделі, коли можна прив'язувати штрафи до заробітку, об'єму двигуна чи вартості авто. Але ми маємо практику, коли всі доходи не декларуються, дорогі машини оформлені на родичів… Має бути диференціація, коли багатий має платити більше", – вважає юрист Євген Крапивін.

МВС передало законопроект зі змінами до правил дорожнього руху в парламент. Щоправда, до його розгляду депутати, які зараз на літніх канікулах, можуть перейти у вересні.