Експерт: Асоціація авіапідприємств України хоче повернути корупцію в галузь

Нагадаємо, самопроголошена Асоціація авіапідприємств України провела ряд заходів, спрямованих на перешкоджання реформування ринку пасажирських авіаперевезень. У числі іншого, представники Асоціації висловлювали невдоволення розробленим Державною авіаційною службою «Порядком надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», який був підтриманий операторами ринку та експертами галузі.

«Розподіл призначень на експлуатацію повітряних ліній буде відбуватися з урахуванням об'єктивних показників роботи авіакомпаній, і виходячи з їх відповідності максимальними критеріями безпеки. Протестувати проти прозорого розподілу видачі призначень на маршрути можуть лише зацікавлені в корупції», - вважає Богдан Долинце.

На думку Богдана Долинце, спроби Асоціації авіапідприємств України перешкоджати реформу вітчизняного ринку авіаперевезень, яку початку Державіаслужба, загрожують національній безпеці країни.

«Після зміни влади в країні і призначення нового керівництва Державіаслужби, нарешті почали впроваджуватися прозорі правила та стандарти роботи. Не можна допустити, щоб деструктивно налаштовані особистості намагались повернути назад розвиток ключовою для економіки країни галузі. Тим більше, що галузь авіаперевезень є важливою складовою національної безпеки України», - повідомив Богдан Долинце.

Також на думку експерта самопроголошена Асоціація авіапідприємств України намагається шантажувати і погрожувати уряду країни. Таку точку зору Долинце висловив за підсумками круглого стола, проведеного членами незареєстрованої Асоціації авіапідприємств України у готелі Radison,

«Дії Асоціації авіапідприємств України спрямовані на дестабілізацію вітчизняної галузі авіаперевезень. А погрози щодо проведення акцій і пікетів - ні що інше, як прямий шантаж, спрямований у бік уряду», - заявив Богдан Долинце.