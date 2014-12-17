«Укрзалізниця» адаптувала свій офіційний сайт для людей з вадами зору

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з метою забезпечення належного доступу осіб з вадами зору до інформації, розміщеної на офіційному сайті відомства, а також до системи онлайн-продажу залізничних квитків, адаптувала інтернет-ресурс з урахуванням потреб людей даної категорії.

«Укрзалізниця" отримала від Навчально-інформаційного комп'ютерного центру Українського товариства сліпих офіційний технічний висновок, який запевняє, що інтернет-сайт «Укрзалізниці» і віджет попереднього продажу залізничних квитків «Замовлення квитків online» є адаптованими для осіб із глибокими вадами зору та відповідають стандартам, вимогам нормативно-технічної документації, чинних міжнародно-правових актів та українського законодавства», - сказано у прес-релізі «Укрзалізниці».

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Згідно з повідомленням, для роботи з інформаційним контентом офіційного сайту "Укрзалізниці" (www.uz.gov.ua) та віджетом попереднього продажу залізничних квитків "Замовлення квитків online" незрячим людям надається можливість використовувати спеціальне адаптивне програмне забезпечення для відображення інформації вголос.

Відповідна робота була проведена фахівцями Головного інформаційно-обчислювального центру «Укрзалізниці» спільно з Навчально-інформаційним комп'ютерним центром Українського товариства сліпих.

Крім того, відвідувачі офіційного сайту «Укрзалізниці», які погано бачать, мають інтерактивну можливість зміни розміру шрифтів, кольорів символів і фону, які забезпечують контрастність зображення відповідно до норм, для цього необхідно натиснути на піктограму у вигляді ока, розміщену у верхній частині сайту відомства.

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«Адаптація програмного забезпечення та інформаційного контенту офіційного сайту "Укрзалізниці" для людей із глибокими вадами зору проведена відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 26 вересня 2013 року №730 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 4 січня 2002 року №3 та від 29 серпня 2002 року №1302», - наголосили у прес-службі.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня 2013 року Державний комітет телебачення і радіомовлення повідомляв про необхідність модернізації офіційних веб-сайтів 606 органів виконавчої влади з урахуванням потреб людей із вадами зору та слуху. Тоді уряд затвердив нові технічні вимоги для проведення такої модернізації, зокрема, інформація повинна бути максимально доступною для адаптивних програм екранного доступу, які забезпечують звукове або брайлівське виведення даних. Аудіо- та відеоматеріали повинні супроводжуватися текстом, еквівалентним інформації на аудіо - та відеозапису. Інформація, розміщена у рухомій стрічці, графічні та мультимедійні матеріали повинні дублюватися за допомогою звичайного тексту.