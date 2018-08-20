Укрзалізниця ризикує втратити 4-5 мільярдів гривень до кінця року - експерти

Це може статися через ініціативу щодо уніфікації тарифів на перевезення порожніх вантажних вагонів.

Залізничний держмонополіст ПАТ "Укрзалізниця" в 2018 р. може втратити 4-5 млрд грн. доходу через свою ініціативу щодо уніфікації тарифів на перевезення порожніх вантажних вагонів.

Відповідні розрахунки зробили аналітики ДП "Укрпромзовнішекспертиза", передає Мінпром з посиланням на текст документа.

У ньому наголошується, що введення в дію проекту наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів" буде означати зростання тарифів на залізничні вантажоперевезення на 11%.

Це призведе до зниження обсягів вантажоперевезень на 1,5-2 млн т від плану і недоотримання "УЗ" 1-1,2 млрд грн. доходів в міс., або 4-5 млрд грн. сумарно за вересень-грудень 2018.

В "Укрпромзовнішекспертизі" підкреслюють, що збільшення залізничних тарифів призводить до зменшення обсягів залізничних вантажоперевезень: зростання залізничних тарифів на 1% призводить до зниження на 0,34% обсягів залізничних вантажоперевезень.

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Найбільш чутливі – вугілля і залізна руда, контейнери, мінеральна сировина і будматеріали (еластичність по ціні перевезення становить 0,4-0,5%), відзначають експерти.

"Виробники по можливості переорієнтуються на інші види транспорту – автомобільний, водний, або змушені скорочувати обсяги виробництва і продажів", – наголошується в аналітичній записці УПЕ.

В "Укрпромзовнішекспертизі" нагадали, що зростання залізничних тарифів у 2016-2017 роках вже призвело до зниження обсягів залізничних перевезень вантажів (внутрішні, експорт, імпорт) у 2017 р. на 6,5 млн т. В 2018 р. негативна тенденція триває – за 6 міс. зниження склало – 3 млн т.

При цьому і без підвищення вартості вантажоперевезень за рахунок уніфікації тарифів на перевезення порожніх вантажних вагонів рентабельність вантажоперевезення в "Укрзалізниці" в 2017-2018 роках знаходиться на рівні 23-33%. А сумарний обсяг амортизаційних відрахувань та валового прибутку від вантажних перевезень у держкомпанії становить 32,2 млрд грн. – що достатньо для повноцінного виконання плану капітальних інвестицій в 2018 р. у розмірі 26,9 млрд грн.