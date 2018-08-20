Аудитори оцінили вартість "Укрпошти": компанія вперше пройшла міжнародну фінперевірку

Міжнародний фінансовий аудитор PricewaterhouseCoopers підтвердив звітність «Укрпошти» за 2015-2016 рр.

Міжнародний аудитор - компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) - підтвердив фінансову звітність акціонерної компанії «Укрпошта» за 2015-2016 рр., повідомили в прес-службі компанії.

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За даними фінансової звітності загальна вартість всіх активів національного поштового оператора на 31 грудня 2016 становила 5,88 млрд грн.

Згідно з перевіреною фінансовою звітністю "Укрпошти", в 2015-2016 роках чистий дохід за основними напрямками діяльності становив у 2015 році - 3,89 млрд грн, у 2016 – 4,59 млрд грн. При цьому операційні витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію та інші операційні витрати становили в 2015 році - 4,0 млрд грн, у 2016 – 4,7 млрд грн.

У висновку аудитора зазначається, що фінансова звітність, з урахуванням висловлених застережень, відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності.

За словами генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, фінансова звітність підтверджена аудиторами і підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, сприяє більшій довірі до компанії і дає можливість залучити інвестиції.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна аудиторська і консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) перемогла в тендері на проведення аудиту фінансово-господарської діяльності «Укрпошти» за 2015-2016 роки з ціною пропозиції у 5,79 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, у тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.